Isparta’da planlı elektrik kesintisi

25 Mayıs 2019 Cumartesi günü, 13.00-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyük Gökçeli dağıtım merkezinden TR-3 trafosu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 13.00-14.00 arasında, bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyük Gökçeli Köyünün giriş bölümünde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



