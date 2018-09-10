Isparta’da planlı elektrik kesintisi



10 Eylül 2018 Pazartesi, 11 Eylül 2018 Salı ve 12 Eylül 2018 Çarşamba günleri, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik hat başından Gelincik çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 10, 11 ve 12 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler ve Gelincik Kooperatifi, Gökçebağ içme suyu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



11 Eylül 2018 Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-3, TR-13 ve TR-13/A trafosu AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.