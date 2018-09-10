100 bin kişiye 10 bin lira! Müjdeyi Erdoğan vermişti

2023’e kadar 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedefleyen hükümet, bu alanda eğitim alacak gençlere 10 bin lira kupon verecek



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' için talep toplama süreci başladı.



Hükümet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedeflerken; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler 10 bin liralık kupondan yararlanabilecek. Gençlerin harçlıkları ile genel sağlık sigortası, iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Bu yöntemle bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak.



SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Gençlere, başta bilişim olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek. Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin lira kupon verecek. Gençler bu kuponları kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek. Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek. Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek..