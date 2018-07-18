Isparta’da planlı elektrik kesintisi



20 Temmuz 2018 Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli TR-2 trafosu AG kolları çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 20 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. (Kesintide Köyün tamamı değil bir kısmı etkilenecektir.)

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.