Isparta’da planlı elektrik kesintisi



19 Temmuz 2018 Perşembe günü 08.30-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-247 (Binbirevler direk TR) trafosu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 19 Temmuz 2018 tarihinde, saat 08.30-18.00 arasında, dokuz buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Binbirevler Mahallesine ait; 243 ve 238 Caddeleri, 4570, 4759, 4757, 4752, 4761, 4776, 4793, 4802, 4807, 4748, 4744, 4755, 4751, 4748, 4770, 4746, 4769 ve 4749 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.