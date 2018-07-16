Uluborlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü Kutlama Etkinlikleri

Uluborlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü Kutlama Etkinlikleri
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü Kutlama Etkinlikleri
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. Yıldönümünde ilçemizde anma törenleri düzenlendi. 15 Temmuz Pazar günü Kaymakam Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi ve daire amirlerinin katılımıyla Dereköy Köy Kabristanında bulunan Şehit Fuat Özdemir’in kabri ziyaret edildi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına dua edildi. Öğle namazından önce şehitlerimiz için Musluk Camisinde Mevlid-i Şerif okundu.
Saat 14:00’da ilçe protokolü ve şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Topraklık Mahallesinde bulunan Belediyeye ait piknik alanında yemek programı düzenlendi.

MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Etkinliklerin akşam programı ise saat 19:30’da Uluborlu Devlet Hastanesi önünde ilçe protokolü ve vatandaşların hazır bulunmasının ardından Milli Birlik Yürüyüşü ile devam etti. Eline bayrağını alan yüzlerce kişi Demokrasi Şehitleri Meydanına yürüyüş yaptı. Meydandaki etkinlikler ise saat 20:00’da yürüyüşe katılanların Mehter Marşı eşliğinde meydana girmesi ile başladı.   
Yüzlerce kişinin meydandaki yerini alması ile birlikte program başladı. İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden Aziz Türk Büyükleri ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşımız okundu.
15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan kısa belgesel sunumlarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua edildi. Başkan Ünverdi ve Kaykamam Gümrükçü günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar.
Konuşmaların ardından saatler 22:00’ı gösterdiğinde meydana kurulan dev ekrandan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması gösterildi. Sonrasında gece boyunca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgeseller seyredildi. Saatler 00:13’ü gösterdiğinde tüm camilerimizde Sela okundu ve program sona erdi.
Etkinlik süresince Uluborlu Belediyesi tarafından programa katılanlara ikramda bulunuldu.

ULUBORLU BELEDİYESİ
 
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