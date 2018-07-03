Isparta’da planlı elektrik kesintisi



7 Temmuz 2018 Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M3 TR-76/A (Ayazmana beton köşk) trafosu çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 7 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Ayazmana Mahallesine ait; Çarıkçı Kadir caddesi ile 4475 Sokağında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



6 Temmuz 2018 Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-13/A trafosu AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 6 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



5 Temmuz 2018 Perşembe günü, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Küçük Gökçeli Köyü TR-1 trafosu AG kol çıkışlarında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 5 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Küçük Gökçeli Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek



. Kamuoyuna duyurulur.