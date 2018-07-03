Kritik veri açıklandı! Ek zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla işçi, Bağ-Kur ve emeklilerin ek zam oranı belli oldu





Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.



TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti.



Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.



Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.