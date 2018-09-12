– Isparta’da Jandarma ekipleri Narkotik Ağırlıklı Huzur Güven uygulaması düzenledi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.Jandarma ekipleri, ülke genelinde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi başlamadan önce çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi için, okul ve çevresinde gereken tedbirleri alıyor. Uygulanan önleyici tedbirlere ilave olarak özellikle okul ve çevresinde, 11 Eylül’de 16.00-19.00 saatleri arasında 52 unsur, 2, köpek ve 235 personelin katılımıyla uygulama yaptı. Okul, yurt, kurs binaları ve çevreleri ile metruk binalarda; 21.00-23.00 saatleri arasında ise internet kafe, kafe ve diğer umuma açık yerlerde uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik ”Narkotik Ağırlıklı Güven-Huzur Uygulaması” da yapıldı.Uygulama kapsamında 110 umuma açık yerde, 2 internet kafe, 45 park, bahçe ve metruk bina çevresinde, 51 okul, yurt, kurs binaları ve çevresinde yapılan uygulama sonunda 2 bin 199 şahıssorgulandı. 1 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Aynı zamanda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 9 mm çapında 8 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.İHA