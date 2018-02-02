

- Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı





Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı Konya’da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’den gözaltına alınarak Konya emniyetine teslim edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Keçiborlu Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan A.A.’nın soruşturmanın yürütüldüğü Konya’da emniyet ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA) -

