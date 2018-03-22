Isparta’da Orman Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Şehmus Günaydın, İslam inancında fidan dikmenin önemine işaret ederek, dikimin yanında korumanın da ehemmiyetli olduğu konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, protokol mensupları ve çok sayıda minik öğrencinin katıldığı programda, fidanlar toprakla buluşturuldu. Halk oyunu gösterisinin de yapıldığı törende ‘Orman Sevgisi’ konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Törende yaptığı konuşmaya, “Elinizde bir fidan varken, kıyametin kopacağını anlasınız dahi, o fidanı dikin” Hadis-i Şerifiyle başlayan Vali Günaydın, İslam inancının ağaç dikmeye verdiği önemi vurguladı.Vali Günaydın konuşmasında özetle, “Bizde hayatımızın her aşamasında bu emir doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Sevgili öğrenciler ağaç dikmek sadece erozyonu önlemiyor. Ormanlar oluşturmak aynı zamanda çok önemli bir ekonomik unsur haline geldi. Birçok ailemiz ormanlardan geçimini temin ediyor. Bu nedenle fidan dikmek çok önemli” dedi.Ormanların yetişmesi için yıllar gerektiğini hatırlatan ve ormanları korumanında çok önemli olduğunun altını çizen Vali Günaydın öğrencilere ormanları korumaları için tavsiyelerde bulundu.Vali Günaydın konuşmasının devamında, “Isparta’da da orman varlığını arttırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Davraz Dağı’na 2 Milyon Ağaç projemiz için fidan dikim çalışmaları devam ediyor. 2 milyon ağaçlı bir ormanın oluşması hem ekonomik olarak hem de turizmin gelişmesi için çok önemli. Ormanlarımızdan çok yönlü fayda görüyoruz. Bunun için fidan dikimi konusunda, çocuklarımızın ve gençlerimizin okullardan başlayarak eğitim almaları büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimize bu konuda önemli görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)