Isparta’nın Aksu ilçesinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.Aksu ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Eğirdir Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Aksu Orman işletme Şefliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam İdris Arslan, İlçe Emniyet Amiri Burak Maraşlı, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Abdülkadir Taşer, Aksu Orman işletme Şefi Çiğdem Aşkın, ilçedeki sayıda lise - ortaokul ve ilkokul öğrencileri katıldı. Yapılan etkinlikte 500 adet fidan toprakla buluştu.Küçük yaştakilere ağaç dikmenin öneminin vurgulandığı ve yaklaşık 2 saat boyunca devam eden etkinlikte ayrıca, öğrencilere şapka - silgi - balon hediye edilerek, meyve suyu ve pasta ikramında bulunuldu.ISPARTA (İHA)