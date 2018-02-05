Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem eğitim toplantısı düzenledi. Muhtarlar, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda Günaydın 2. dönem başlangıcında okullarda ve çevresinde alınacak tedbirleri anlatarak velilerin ve muhtarların taleplerini dinledi.Vali Günaydın, yaklaşık 81 bin öğrencinin ders başı yaptığı Isparta’da öğrencilerin her türlü tehlikeden korunmaları için tüm kesimlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Günaydın, eğitim öğretim dönemi başlangıcında yapılan “ Her öğrencinin mahallesinde okula gitmesi” çalışmasının büyük fayda sağladığını ve uygulamanın devam edeceğini belirtti.Eğitim dönemi başlangıcında olduğu gibi 2. dönemde de madde bağımlılığıyla sıkı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Vali Günaydın, okullarda öğrencilerle birlikte ailelere bu konuda eğitim vermeye devam edileceğini ve yapılan çalışmalarla çok ciddi mesafe alındığını belirtti.Vali Günaydın, “Artık madde bağımlılığı ülkemiz için bir tehlike olmaktan çıkıp tehdit haline geldi. Emniyet güçlerimizin yaptığı operasyonların başarısı 2017 yılının birinci ayına göre 2018 yılında yüzde 400’lere varan oranlarda artmış durumda. Esas olan, gençlerimiz bu illete bulaşmadan önce gereken tedbirleri almak. Uyuşturucuyla mücadele topyekûn yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Eğer 11-12 yaşındaki çocuklarımız bakkaldan adet sigara alabiliyorsa bunun müsebbibini bulup gereken yasal yaptırımı mutlaka vermeliyiz. Bu konuda hiç toleranslı olmayacağız ve yaptırımların en ağırını uygulayacağız” dedi.Vali Günaydın, okul çevresinde bulunan metruk binaların muhtarlar, okul müdürleri ve nöbetçi öğretmenler tarafından da belirli aralıklarla kontrol edilerek şüpheli herhangi bir durumda güvenlik güçleri ile irtibata geçilmesini istedi.Okul servisleri konusunda Emniyet birimleri tarafından gerekli denetimlerin sıklıkla yapıldığına değinen Günaydın, bunun yanında okul yöneticilerinin de öğrenci servislerini geliş gidiş saatlerinde kontrol etmesinin faydalı olacağını söyledi.Eğitim toplantısının ardından Vali Şehmus Günaydın, 2. yarıyılın ilk ders gününde 15 Temmuz’un kahraman Şehitlerinden olan Şehit Polis Memuru Akif Altay ve Şehit Tevhit Akkan’ın isimlerinin verildiği ilkokul ve liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.İlk ders gününde sınıfları ziyaret eden Vali Günaydın öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Vali Günaydın öğretmenlerle de bir araya gelerek önerileri dinledi.ISPARTA (İHA)