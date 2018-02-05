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Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
ISPARTA
G.Tarihi: 05.02.2018 17:13
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böcüzade

  - Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
- Isparta’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
  Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.  İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan H.Ü yönetimindeki 32 AS 002 plakalı otomobilin tali yola dönmek istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N Ö.'ye çarptı.
  Kazada otomobilin çarptığı kadın yaralanırken, yoldaki trafikte de bir süre aksamalar yaşandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis Ekipleri, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralı yayanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  ISPARTA (İHA) 



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