Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı

Sayın Meryem Koç İlk Ders Zilini Çaldı

Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
Sayın Meryem Koç İlk Ders Zilini Çaldı

2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı. Eğitim öğretim yılı açılış programı Şehit Gürsel Koç Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.
Eski adı Mavikent Ortaokulu olan okula;  2018 yılında görev yaptığı Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında hain terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma 6.Kademe Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç’un adı verilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan törende ise Vali Ömer Seymenoğlu 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılışını da burada yapma sözü vererek şehidin ailesini açılışa davet etmişti.
Bu sözü yerine getiren Vali Seymenoğlu açılış törenine kahraman şehidimizin annesi Sayın Meryem Koç ve akrabalarıyla katılırken, törende ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahri Ata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu,  İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de hazır bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunu gösterisi yapıldı.
2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin açılışında bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu yoğun geçecek eğitim öneminde öğrencilerden; derslerinin yanı sıra sosyal hayatlarına da önem vermelerini isteyerek, öğrencilere; kendi ayakları üzerinde duran, milli manevi değerlere sahip çıkan bir yaşam tavsiyesinde bulundu.
Vali Seymenoğlu; “ Ben öncelikle sizlerden büyük bir alkış istiyorum. Yaklaşık üç ay önce sizler tatildeyken, biz sizin okulunuzun ismini değiştirdik. Eminim ki il geldiğiniz gün bu dikkatinizi çekmiştir. Bu niye yaptık biliyor musunuz? Şu anda bu huzur ortamında, bu güvenli ortamda eğitim öğretim alabiliyorsak, anne babalarımızla, öğretmenlerimizle, büyüklerimizle, arkadaşlarımızla bir arada bulunabiliyor, oynayabiliyor, coşabiliyorsak mutlaka birilerinin sayesinde ortaya çıkıyor. İşte şimdi gördüğünüz gibi okulunuzun ismi bir şehit abinizin ismi. Ben bu alkışı niye istedim biliyor musunuz? Bu şehit abinizin annesi aramızda. O önünde saygıyla eğilesi, elleri öpülesi şehidimizin annesi aramızda. Önünde saygıyla eğilesi analara sahibiz bu millet bu analar sayesinde bu babalar sayesinde geçmişten bugüne güçlü bir şekilde ayakta durabilmekte ve her türlü oyunu yenebilmekte. Öğrenirken de; aslımızı, neslimizi,  birliğimizi ve beraberliğimizi unutmamamız lazım.” dedi.
Okula ilk giriş zilini Şehit Göksel Koç’un annesi Sayın Meryem Koç çalması ile birlikte bütün öğrenciler sınıflarına gidi.
Ardından Vali Seymenoğlu sınıflara girerek öğrencilerle birlikte sıralara oturdu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Seymenoğlu, öğrencilerden derslerine özen göstermelerinin yanı sıra bol bol oyun oynayarak eğlenmelerini de isteyerek tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
 
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