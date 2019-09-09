TED Isparta Koleji’nde yeni döneme merhaba...

2019-2020 eğitim öğretim yılına görkemli bir açılış töreni ile merhaba diyen ted ısparta koleji ailesi tüm coşkusu ve heyecanıyla bugün kampüsümüzdeydi. müzik kulübü öğrencilerimizin seslendirdirdiği ve enstrümanları ile eşlik ettiği birbirinden güzel parçalarla başlayan tören ted ısparta koleji müdürlerinin konuşmaları ,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ,aziz şehitlerimiz ve ted ısparta koleji kurucusu büyük insan ve ısparta sevdalısı iş adamı merhum şevket demirel’in aziz hatıralarının anılması ile devam etti. ayrıca ted ısparta koleji yönetim kurulu başkanı sayın nihan demirel atasagun da bugüne dair duygularını ted ailesi ile paylaşarak öğrenci ve öğretmenlerimizi motive edici harika bir konuşma yapmıştır. 2019 yılı mezun öğrencisi muhammet refik yalçın da ted ısparta kolejindeki eğitim serüvenini kendinden sonra gelecek ted meşaleleri olan öğrencilerimize aktarırken ne kadar önemli bir eğitim kurumunda olduklarını hatırlatarak öğrencilerimize kendilerini şanslı hissetmeleri gerektiğini belirtip kendisine emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek duygu dolu bir konuşma yapmıştır.törenimiz en son da bu yıla can verecek dev eğitim kadromuzun tanıtılması ile son bulmuştur.