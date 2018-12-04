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Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası

Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası
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  - Tırın çarptığı 82 yaşındaki adam feci şekilde can verdi   
  - Karşıya geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam olay yerinde öldü   
 
- Isparta-Burdur Karayolu’ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı 82 yaşındaki adam olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında tır sürücüsü gözaltına alındı.   
 
  Isparta - Burdur Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. 
  İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. 
  İddiaya göre, İsmail K. (53) yönetimindeki 34 LA 1673 plakalı tır ile Afyonkarahisar istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Ekici’ye çarptı. 
  Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. 
   
   Feci şekilde can verdi 
  Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın öldüğünü belirledi. 
  Talihsiz adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. 
  Kazada ölen Ekici’nin, Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 
 
  Tır sürücüsü gözaltında 
  Kazanın ardından bölgeye gelen Jandarma ve Polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tır sürücüsünü gözaltına aldı. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 
 
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İHA
                                         
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