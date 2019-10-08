Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okullara, ‘öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısına’ Isparta’da olumlu yaklaşımlar geldi.Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ilk etapta üç okulu pilot seçerken, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa çalışmayla okullarda köpek sahiplendirme çalışmaları başladı.Bu kapsamda Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde başlattığı çalışmayla belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden belirlenen köpeklerin okullara teslimine başladı.İlk uygulama Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinden başlatıldı. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, “Milli Eğitim Bakanımızın başlatmış olduğu her okula bir köpek projesi kapsamında Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in bize vermiş olduğu imkanlar dahilinde her okulumuza ikişer kulübe ve köpekler ile birlikte yanında verebilecekleri mama, mama ve su kaplarını verip okulumuzdaki öğrenci arkadaşlarımıza emanet ettik” dedi.Köpekleri seçerken, öğrencilerle birlikte uyum içerisinde yaşayacak yavru köpekleri seçtiklerini söyleyen Demirbağ, “Çünkü birlikte büyümelerini istedik. Köpeklerimizin her türlü bakımları, aşıları yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok. Bundan sonraki görev öğrenci arkadaşlarımızda, öğretmenlerimizde” şeklinde konuştu.Uygulamanın Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürüldüğünü ve ilk etapta belirlenen üç pilot okulla uygulamanın başladığını aktaran Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, “Önümüzdeki günlerde tüm okullarımıza verebilecek şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Teslim ettiğimiz hayvanlarımızın her türlü takibi yapılacak” görüşlerinde bulundu.Böyle bir uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyleyen ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden öğrenciler de, “Bu köpeklerimize büyük bir mutlulukla bakacağız. Böylece sorumluluk sahibi oluyoruz. Bu konuda bize destek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” ifadesinde bulundular.