2019 Yılı Dördüncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Yatırımcı Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ve Belediye Başkanları katıldı.Kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonun sağlanması için düzenlenen toplantıda; Isparta’ da kamu tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve sektörel gelişmeler değerlendirilerek, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu; “İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir.” dedi.Toplantıda yatırımcı kuruluşlar tek tek söz alarak Isparta genelinde 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle, dokuz aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Buna göre; 2019 yılında Isparta’da kamu kuruluşları ve mahalli idarelerce yürütülen toplam 748 yatırımın proje bedelleri 3.452.826.920 TL. Bu projelere 2019 yılı ilk dokuz aylık döneminde 685.059.480 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 463.598.160 TL’si harcanarak, harcama oranı % 68 olarak gerçekleşmiş, % 47 oranında fiziksel gerçekleşme sağlanmış durumda.Vali Seymenoğlu toplantının sonunda ise “Bölge Müdürlerimizin, daire amirlerimizin ve Belediye Başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu Kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, İlimiz ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine gereken desteği vereceklerdir. Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum.” dedi.