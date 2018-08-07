- Isparta Belediyesi’nin Gökçay Kavşağı’nda inşa ettiği Etnografya Müzesinin yanına 400 metre uzunluğunda inşası devam eden Ergenekon Müzesi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ederken, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Günaydın , "Türk’ün gücünü ortaya çıkaran projeler. Isparta bu müzeleri, uygulanan mimarileriyle Türkiye’yi temsil edecek. Yaptığımız çalışmaların Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çalışmaların program dahilinde devam ettiğini söyledi. Isparta’ya kalıcı, kaliteli, anlam ve değer katacak tesisler kurduklarını ve bunlar arasında müzelerinde bulunduğunu kaydeden Başkan Günaydın, yine Isparta’nın 81 il arasında tek üretken belediye olduğuna vurgu yaptı.Belediye şirketleri olarak da yaptıkları üretimlerle, kazançların şehre yatırım olarak döndüğünü dile getiren Günaydın, bu yatırımlar arasında müzelerinde bulunduğunu ifade etti. Etnografya Müzesi’nin devamı olarak Ergenekon ağırlıklı bir müzenin yapım çalışmalarının gerçekleştiğini, Dede Korkut Müzesi’nin proje çalışmalarının bir yılda hazırlandığını ve ihale aşamasına geldiğini hatırlatan Günaydın, yaptıkları çalışmalarda detaya indiklerini, siyaset, gösteriş amaçlı çalışmadıklarını belirtti.Isparta’yı Türk tarihini ele alan bir kent yapmak istediklerini bunun için milattan önce ve milattan sonraki tarihlere kadar indiklerini söyleyen Günaydın, Dede Korkut Müzesinin bunlardan birisi olacağını kaydetti. Türk Milleti’nin tarihinin ve benliğinin önemli olduğuna işaret eden Günaydın, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihlerinin de müzelerle ele alındığını çalışmaların kökten başlatıldığını ifade ederek, Gökçay Kavşağı’nda inşa edilen Etnografya Müzesi ve Ergenekon Müzesi ile birlikte uzunluğunun 560 metreyi bulduğunu söyledi.Günaydın, “Ergenekon Müzemizde yer alacak objelerin çalışmaları 18 aydan buyana devam ediyor. Bu müzede Türk Milletinin ne kadar geçmişe sahip olduğu burada görülecek” dedi.Geçmişte ‘Ergenekon Operasyonu’ adı altında yapılan operasyonla Türk Milletinin özünün, neslinin kaybettirilmek istendiğine vurgu yapan Günaydın, “Bunu yapanlar en büyük hainler. Türk Milleti’ne bu destanımızı unutturmayacağız. Türk Milletinin en büyük destanlarından olan Ergenekon bu müzede ortaya çıkarılacak. İnşaatta kargas çalışmaları bitti, bir yandan duvarları örülüyor, diğer yandan elektrik ve diğer tesisat döşeme çalışmaları yapılıyor. Bu müzede de Türk mimarisi uygulandı. Yapılarımız da bizim kimliğimiz oluyor. Türk mimarisi dünya mimarisinin üzerindedir. Yine bizim sanatımız, kültürümüz dünya üzerinde. Bu yapılar, tarih, şehre kimlik katan yapılar. Isparta’da hazırladığımız ve yaptığımız projelerin hiçbiri birbirine benzemez ama hepsinde de Türk mimarisi vardır. Dede Korkut Müzemizde de Türk mimarisi kullandık, onun üst bölümüne uygulayacağımız diğer projemizde de Türk mimarisi kullanılacak. Güreş alanı da aynı şekilde. Türk’ün gücünü ortaya çıkaran projeler. Isparta bu müzeleri, uygulanan mimarileriyle Türkiye’yi temsil edecek. Yaptığımız çalışmaların Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.İHA