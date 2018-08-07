Isparta Yazısöğüt köy yolu asfaltlandı

Isparta Yazısöğüt köy yolu asfaltlandı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Yazısöğüt köy yolu asfaltlandı   
 
 - Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi sınırları içerisindeki Yazısöğüt Köyü yolunu asfaltladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köyün toz, toprak içerisinde kaldığını, bundan dolayı da Yazısöğüt Köyü halkının bundan kurtulması amacıyla asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Günaydın, “Diyadin’de oturanlarda bizim vatandaşlarımızdır. Hiçbir zaman seçime ve oy versin diye buraya gelmedik. Ben oy avcısı değilim, benim bir avcılığım var. O avcılığı çok seviyorum, o da hizmet avcılığıdır” dedi.   
  Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, şehre en yakın köylerden birisi olan Yazısöğüt Köyü’nün yolu asfaltlandı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın açıklamalarda bulundu. 
 
  “Biz, Davraz Dağı’nın tepesine de asfalt yapsak kaliteli yaparız” 
  Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Bugün en yakın köylerimizden birisi olan Diyadin Köyümüzün asfaltını yapıyoruz. Bunu göreyim istedim. Biz, Davraz Dağı’nın tepesine de asfalt yapsak kaliteli yaparız. Burada da aynı kalite kullanılıyor. Diyadin Köyümüz hakikaten toz toprak içerisinde kalmıştı. Bu yapılması gerekliydi şu ana kadar. Bunu yapacak bir müessese de var, ama yapamamış, yapmamış, yapılamamış, geç kalmış tozun toprağın içinde kalmasın diye, şehirdeki bir kısım işimizi bıraktık geldik, Diyadin köylümüz bu tozdan topraktan kurtulsun diye çalışmalar yapılıyor. 2-3 km’lik bir çalışma. Bu çalışma ciddi bir rakamda teşkil ediyor. Son gelen büyük bütüm zamlarıyla birlikte rakam çok yüksek. Ancak Diyadin de oturanlarda bizim vatandaşlarımızdır. Hiçbir zaman seçime ve oy versin diye buraya gelmedik. Biraz seçim yaklaşınca, 6-7 ay var diyorlar. Bunu basa basa söylüyorum. Ben oy avcısı değilim, benim bir avcılığım var. O avcılığı çok seviyorum o da hizmet avcılığı. Onun için bugün bu köyümüze geldik ve bu yardımı yapmak istiyoruz. Her gün şehrimize gelip gidiyorlar, yakın bir mesafedeler. Tüm Diyadinli halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” 
 
  Basmacı: “Isparta’nın en yakın köyü olmamıza rağmen epeyce zamandır sürüncemede olan bir yoldu” 
  Başkan Günaydın’ın incelemelerine eşlik eden Yazısöğüt Muhtarı Muhammet Basmacı da, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Basmacı, “Isparta’nın en yakın köyü olmamıza rağmen epeyce zamandır sürüncemede olan bir yoldu. Başkanımızdan, ekibinden ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” dedi. 
  Köy halkı da, “Başkanımıza, köyümüze verdiği değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz, başarılarının devamını dileriz” görüşlerinde bulundu. 
 
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İHA
                                         
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