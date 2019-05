Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Dursun, kuruluşları hakkında bilgiler verirken, Başdeğirmen’in her zaman Yeşilay’ın yanında olduğunu söyledi.Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, beraberinde Paydaş Direktör Egemen Akyüz, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammet Said Uyar ve yönetim kurulu ile birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Dursun, Başdeğirmen’in Yeşilay’a bugüne kadar ciddi desteklerinin olduğunu aktardı. Karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulundukların dile getiren Dursun cemiyete ilişkin genel bilgiler verdi. Bağımlılıkla mücadelenin üç temel esas üzerine kurulu olduğunu bunların arzla mücadele, eğitim verme farkındalık oluşturma ve rehabilitasyon hizmetleri olduğuna işaret eden Dursun, Yeşilay olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ayakta tedavi merkezleri oluşturduklarını ve yaklaşık 4 yıldan buyana Yeşilay Danışmanlık Merkezi adı altında hizmet verdiklerini anlattı. Dursun, “Sizlerin de destekleriyle Isparta’da da kısa zaman içerisinde YEDAM’ı açmak istiyoruz. Burada Yeşilay’a en çok desteği veren kişisiniz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Isparta Yeşilay Şubesinin gayretli çalışmalarının olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, “Amacımız bir. Bu yönde de her zaman Yeşilay’a destek veren bir ekip olarak arkanızdayız. Vatandaşlarımızın yapılacak çalışmalarla kötü alışkanlıklardan kurtulması bizim için önemli bir konu. Önemli olan bir şey de çocuklarımızı bilinçlendirmektir. Aileleri de bu mücadele konusunda ön plana almamız gerekiyor. En önemli görevlerden birisi aileye düşüyor, sizin de yapacağınız çalışmalardan bir tanesi çocuklar, toplum hepsi var. Bunu desteklememek, yanında olmamak mümkün değil. Isparta Belediyesi olarak çalışmalarınızı destekliyoruz, yanınızdayız. Yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.