Avrupa BEST Mühendislik Yarışmasının Türkiye finali, üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Göller Bölgesi Teknokenti desteği ile Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST Isparta) tarafından düzenlenen yarışmada, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Süleyman Demirel ve Boğaziçi Üniversitesinden katılımcılar yer aldı.Yarışmada, “Vaka Analizi” kategorisinde Ege Üniversitesi birinciliği alırken; “Takım Tasarımı” kategorisinde birinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi göğüsledi. Kazanan takımlar, Avrupa Finali olan “EBEC Final”de yarışmak üzere Ağustos ayında İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşecek ve 14 gün sürecek olan büyük finalde ülkemizi temsil edecek.34 ülke 96 üniversitede faaliyet gösteren BEST, ülkemizde yalnızca 6 üniversitede yer alan, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve mesleki yaşantılarına katkı sağlamayı amaçlayan gönüllü bir öğrenci topluluğudur. Uluslararası çapta birçok etkinlik yapan topluluk, 2002 yılından bu yana, faaliyet gösterdiği tüm üniversitelerden yarışmacıların katıldığı EBEC isimli mühendislik yarışmasını düzenlemektedir.Avrupa BEST Mühendislik Yarışması (European BEST Engineering Competition), Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu tarafından yürütülen ve Avrupa’daki mühendislik öğrencilerinin dahil olduğu bir projedir. EBEC Challenge ile öğrencilerin günümüz dünyasındaki sorunlara farkındalığını artırmayı ve bu sorunların çözümünün bir parçası olmaları için onları teşvik etmeyi hedefler.