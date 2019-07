24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.Kamuoyunu bilgilendirme aşamasında her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek görevlerini yapmaya çalışan toplumu aydınlatan, dünyadaki tüm olayları ve gelişmeleri bizlere aktarırken ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını candan kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.Basın, kamu ve toplum vicdanının oluşması, halkımızın haber alma hakkının yerine getirilmesi, mercek tuttuğu toplumsal olaylar ve gündeme getirdiği konular ile kamu görevlilerinin işlerini de bir anlamda kolaylaştırmaktadır.Isparta için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır.Faaliyetlerimizin duyurulması ve kamuoyu oluşturulmasında şüphesiz ki basın kuruluşlarımızın çok büyük emeği bulunmaktadır. İlimizde özellikle basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bize verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyoruz.Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum, görüyorum ve yürekten destekliyorum.Türkiye genelindeki illere baktığımızda Isparta’da basının gücünü görmemek imkansız. Isparta’mızda çok sayıda gazetemiz, internet sitemiz, internet televizyonumuz ve yayın organları ile yerel televizyonumuz sayesinde günün gelişmelerinden haberdar olma imkanına sahibiz.Bizlere bu imkanı sağlayan, bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmayan ve her zaman olaylara yapıcı yaklaşan ve gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum.