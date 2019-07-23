Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri

​Nefesler tutuldu, binlerce kişi uyumadan gökyüzünü izleyecek

Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Nefesler tutuldu, binlerce kişi uyumadan gökyüzünü izleyecek
 
Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylasında 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Gökyüzü Gözlem Şenliği için geri sayım başladı.
Isparta Belediyesi tarafından desteklenen ve Melikler Yaylasında gerçekleştirilecek olan şenlik öncesinde Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hazırlıklar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Gökyüzü Gözlem Şenliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, “Başkanımız bizlere her türlü desteği veriyor. Başkanımıza bizlere abilik yaptığı destek verdiği için şahsım ve Yenişarbademli halkı adında çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gökyüzü Gözlem Şenliğinin 25-28 Temmuz arasında Prof. Dr. Ethem Derman’ın önderliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Özata, Dünyada 68, Asya Kıtasında 3 ve Türkiye’de ilk defa kurulacak olan karanlık Gökyüzü Gözlem Parkı etkinliği için Türkiye’de en karanlık bölge olarak Yenişarbademli Melikler Yaylasının belirlendiğini aktardı. Melikler Yaylasında yapılan ölçümlerin 22.04 çıktığını ve Türkiye’nin en karanlık noktası olduğunu dile getiren Özata, “Amacımız uluslararası standartların arasına girebilmek bunun da altyapı çalışmalarını Melikler Yaylasında sürdürmek istiyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu vesile ile desteklerini esirgemeyen Valimiz Ömer Seymenoğlu’na, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, Yenişarbademli Kaymakamımıza, BAKA’ya, SDÜ’ye, İl Özel İdaresine ve tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” görüşlerinde bulundu.
Isparta’nın 25-28 Temmuz tarihleri arasında çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu etkinlik Türkiye’de ilk ve en karanlık bölgesi olan Melikler Yaylasında gerçekleştirilecek. Bu çok önemli bir etkinlik, yüzlerce bilim insanıyla, binlerce vatandaşımızla birlikte en karanlık gece olan 27 Temmuz gecesinde Melikler Yaylasında olacağız. Yenişarbademli Belediyemiz, Kaymakamlığımızın etkinliğini bizler Isparta Belediye olarak destekleyerek en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Burası bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Turizm, sosyallik ve şehrimizin bilinirliliği açısından Türkiye’ye ve Dünyaya en iyi anlatabileceğimiz bir ortam olduğu inancındayız. Bu yılki etkinliği önümüzdeki yıllarda daha farklı yerlere taşıyarak dünyanın önemli merkezlerinden birisi haline getirmek amacındayız. Altyapı çalışmalarımız önemli bir şekilde devam etmektedir. Sayın Valimiz bu konuya çok önem vererek bu işin üzerine eğilmiştir. Bir çok konuda ilerleme kaydettik. Bizlere çok önemli destekler veren Sayın Valimiz,  Yenişarbademli Kaymakamlığımız, Yenişarbademli Belediye Başkanımız, BAKA’mız, Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz ve bölgedeki vatandaşlarımız Isparta Belediyesi ile beraber çok güzel bir çalışma içerisindeler. Tüm vatandaşlarımızı oraya gelerek o ortama katılmalarını bekliyoruz. O gece 3 bin kişi uyumadan gökyüzünü izleyecek” görüşlerinde bulundu.

23-07-2019-melikler-karanlik-gokyuzu-senligi
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