ISPARTA BAKKALLAR ODASI'NA 2 ADAY

Yumurta sektöründe başarılı girişimcilik öyküsü ile tanınan Ziya Eroğlu, 7 Ocak'ta yapılacak kongre için 27 yıllık Başkan Mehmet Ali Bapbacı'nın karşısına rakip olarak çıkacağı öğrenildi. Esnaf ve Sanatkarlar odalarında seçim maratonu ocak ayı itibariyle başlıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun belirlediği takvime göre oda seçimleri ocak-mart aylarında gerçekleştirilecek. Isparta'da ilk genel kurulunu yapacak odalardan birisi de Bakkallar ve Bayiler Odası. Bakkallar ve Bayiler Odası'nda genel kurulun 7 Ocak'ta yapılacağı öğrenildi. 1990'dan bu yana başkanlık yapan Mehmet Ali Bapbacı'nın göreve yeniden talip olduğu belirtildi. Bapbacı, Bakkallar ve Bayiler Federosyunu Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor. 800'e yakın bakkal ve bayi üyesi bulunan Bakkallar Odası'nın genel kurulu için sürpriz bir aday daha çıktı. Yumurtacılık sektöründeki başarılı girişimcilik öyküsü ile tanınan esnaf Ziya Eroğlu'nun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı'na aday olduğu ve çalışmalara başladığı öğrenildi. Eroğlu'nun 7 Ocak'taki kongrede 27 yıllık başkan Bapbacı'nın karşısına aday olarak çıkacağı belirtildi. Eroğlu'na, Isparta Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği'nce Mayıs-2015'te yılın girişimcisi ödülü verilmişti."Restoranda garsonluk yapıyordu, askerden dönüşte babası ile birlikte pazarlarda yumurta satmaya başladı. Dev firma Keskinoğlu’nun etiketli ambalajını gördü, bir makine alıp, herkesin ‘ne gerek var, iş çıkarıyorsun’ dediği bir ortamda yumurtayı paketledi ve kendi etiketini bastı. Pazarda satışları düştü, kimse paketli yumurtaya ilgi göstermedi, tam batacaktı ki.....Kuş Gribi patladı.Türkiye’de yumurtanın pakete girme zorunluluğuna hazır olan Ziya Eroğlu, biranda tüm Isparta’nın yumurta ihtiyacını karşılamaya başladı. Marketlere girmek isteyen genç işadamı, bankadan kredi çekip, IYAŞ marketlerine girmeyi başardı. Bir süre sonra ‘senin çiftliğin’ yok deyip, alışverişi kestiler. İşte tam o anda da 80 bin tavuğu olan akrabası hızır gibi yetişti. Şimdi Isparta’nın yüzde 50’sine hitap ediyor.Kaynak : Akdeniz