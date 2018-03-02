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Isparta Atlı Spor Kulübü’nden Türkiye Birinciliği

Isparta Atlı Spor Kulübü’nden Türkiye Birinciliği
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2018 11:50
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böcüzade
  - Isparta Atlı Spor Kulübü’nden Türkiye Birinciliği  

 Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Country Club’ta düzenlenen ve 54 at ve binicisinin katıldığı şampiyonada Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü kazandı.  
  Isparta Atlı Spor Kulübü binicileri İstanbul Kemer Country Club’ta 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılan Ulusal Atlı Dayanıklılık Geliştirme Yarışlarında 63 kilometrede yapılan koşuda İlyas Uğur Ayımça adlı atıyla Türkiye birinciliğini, Ümit Yeter ise Babacık isimli atıyla Türkiye 3.’lüğünü kazandı. Isparta Atlı Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yeter, biniciler ile birlikte, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret ederek, verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.
  Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Country Club’ta düzenlenen ve 54 at ve binicisinin katıldığı şampiyonada Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü kazandı. Şampiyonada derece elde eden sporcular Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti. Antrenör ve binici Ümit Yeter, Başkan Günaydın’ın destek verdiği kulüplerinin 2018 yılının ilk yarışlarında başarı ile döndüğünü söyledi. Yeter, “Başkanımızın ve belediyemizin sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonaya iki at ile katıldık. İki atımız 63 kilometrelik zorlu bir parkurda koştu. Bu yarışlarda bir Türkiye birinciliği ve bir de Türkiye 3.lüğü elde ettik. Balkan Şampiyonasına en az bir at ve binicimizle birlikte katılmayı hedefliyoruz” dedi. Yeter ayrıca yine 11 Mart’ta Gebze’de, nisan ayında Edirne’de, Mayıs ayında Nevşehir’de ve Temmuz ayında Gölcük’te düzenlenecek olan şampiyonalara da katılacaklarını kaydetti. Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonasının birisinin de 7-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gölcük’te yapılacağını dile getiren Yeter, bu şampiyonada dereceye girenlerin Türkiye adına Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklarını dile getirdi.
  Isparta için üst üste sevindirici gelişmelerin yaşandığını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Atlı Dayanıklılık Geliştirme Yarışlarında Isparta’mız bir Türkiye birinciliği ve bir de Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bu önemli bir gelişme. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Genç binicimiz Türkiye birinciliğini elde etti. Kendilerine diğer yarışlarda da başarılar diliyorum” dedi.
 
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