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ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI
ISPARTA 0
böcüzade
                      
  - Isparta'da binler şehidini uğurladı 
  - 7 yaşındaki Emirhan, şehit ağabeyinin fotoğrafını öpmeye doyamadı 
  - Ispartalı Şehit Burhan Açıkkol son yolculuğuna uğurlandı 
 
Afrin’deki Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı. 
  TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24) için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Süleyman Demirel Havalimanı’ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirildi. 
 
  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu katıldı 
  Şehidin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Ural, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı. 
 
  Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Emirhan, defalarca ağabeyinin fotoğrafını öptü 
  Cenaze töreninde şehidin babası Durmuş Açıkkol metanetini korurken, şehit annesi Keziban Açıkkol’un elini yanında bulunan kadın subay ise hiç bırakmadı. Bu sırada şehidin küçük kardeşi 7 yaşındaki Emirhan, Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelerek, ağabeyinin fotoğrafını defalarca öptü. Emrihan, daha sonra yeniden şehit ailesi için ayrılan yere döndü. 
  
  Baba son kez sarıldı 
  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un cenaze namazı öncesi helallik alınarak, dualar edildi. İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için Fatiha okundu. Şehit babası Derviş Açıkkol, oğlunun Türk bayrağı sarılı tabutuna son kez sarıldıktan sonra, şehidin naaşı askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Şehit Burhan Açıkkol, tekbir ve dualar eşliğinde Garnizon Şehitliği’nde defnedildi. 
 
  "Şehit olmaya gidiyorum" dediği ortaya çıktı 
  Açıkkol ailesinin 4 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e göreve gittiği belirtildi. Şehidin Afrin’e gitmeden önce arkadaşlarına ‘şehit olmaya gidiyorum’ dediği ve odasında ‘gayret bizden, zafer Allah’tan’ yazısı bulunduğu öğrenildi. 


  ISPARTA (İHA) 
 
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ISPARTA HABER AJANSI
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