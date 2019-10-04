3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ





Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli 27714 sayılı genelgesi ile; Obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı hazırlanmış olup, programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması vurgulanmaktadır. Program çerçevesinde toplumda farkındalık oluşturulması adına toplum sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunulması, çocuk ve gençlerde fiziksel aktivite alışkanlığı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler yapılması istenmektedir.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda 4 Ekim 2019 Dünya Yürüyüş Gününde saat: 10:00 'da Atatürk Stadyumunda “Koş,Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa” temasıyla Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Nazmi Toker Ortaokulu, Nazmiye Demirel Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu öğrenci, öğretmenleri, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin katılım ve işbirliği ile spor uzmanları eşliğinde yürüyüş, kültür fizik hareketleri yaptırılarak akabinde geleneksel oyunlar (halat çekme, çuval oyunu roket vb.) oynanmış, müzik eşliğinde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Etkinlik alanında açılan stantta İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni tarafından Beden Kitle İndeksi ölçümü gerçekleştirilmiş, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapılarak günün önemine vurgu ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Etkinlik sonrası katılımcılara broşür, şapka, tişört, elma ve su dağıtımı yapılarak etkinlik sonlandırılmıştır. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü İl genelinde tüm ilçelerimizde de coşkuyla kutlanmıştır.