İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı Hizmet Vermeye Başladı

Vali Ömer Seymenoğlu geçtiğimiz aylarda Isparta Halk Eğitim Merkezi geleneksel sergisinde bir araya geldiği İslamköylü kadınların istedikleri kapalı pazar yeri için ilgili kurumlara talimat vermişti. İşte o pazar yapılarak kadınların hizmetine sunuldu.Vali Seymenoğlu merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i anma törenleri için Isparta’ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile birlikte İslamköy Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti. İslamköylü bayanlar tarafından geleneksel yöntemler ve ürünler kullanılarak yapılan bir birinden değişik ürünlerin bulunduğu stantları gezen Metin Kıratlı ve Vali Seymenoğlu, kadınlar ile bir süre sohbet ettiler, kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktılar. Yapımı tamamlan İslamköy Üretici Kadınlar Pazarından köye gelen yerli ve yabancı misafirler alışveriş yapabilecekler.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı daha sonra Isparta Valiliğini ziyaret etti. Metin Kıratlı, Valilik girişinde açılan gül ve lavanta resimlerinden oluşan sergiyi gezdi ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Seymenoğlu, Metin Kıratlı’ya keçeden yapılan Türk Bayrağı ve Isparta yöresel gül ve lavanta ürünleri hediye etti.