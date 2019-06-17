9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel SDÜ'de Anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel SDÜ'de Anıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.06.2019 18:23
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Isparta Düğün Salonları

SDÜ haber bülteni

​9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Anıldı

17 Haziran 2015 tarihinde ebediyete uğurladığımız, Türk Siyasetinin en önemli isimleri arasında yerini alan; siyaset hayatı boyunca pek çok ilke imza atan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının dördüncü yılında adını taşıyan üniversitemizde, rahmet ve minnetle anıldı.



Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tenor Ömer Türkmenoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Alizade yönetiminde Akademik Oda Orkestrası tarafından sunulan açış konserinde, Türk Dünyasına ait eserler seslendirildi.


 
Dinletinin ardından “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası” projesi kapsamında hazırlanan kısa film izlendi. Süleyman Demirel’in bilime ve eğitime sonsuz önem verdiğini belirten üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Demirel’in kalkınmanın sadece ekonomik altyapı ya da ticaretle değil eğitime yapılan yatırımlarla da sağlanacağına inandığını söyledi.
 


Prof. Dr. Dulupçu, Demirel’in bulunduğu bölgenin, ülkenin kültürüne sahip çıkma amacına paralel olarak SDÜ’nün geliştirdiği projelere değindi. Prof. Dr. Dulupçu şunları söyledi: “Isparta türküleri senfoni ile bestelendi. Bu demek oluyor ki türkülerimiz bu notalar ile Japonya’da, Almanya’da çalınabilir hale geldi. Bunun yanı sıra şehirde bulunan 160’ın üzerinde köye gidildi. Gelin almadan ağıtlara, pazar dualarından eyer yapımına kadar pek çok gelenek ve sözlü tarihimiz kayıt altına alındı. Şehrimizin farklı coğrafyalarında bulunan değerlerimiz de fotoğraflandı, drone çekimleri yapıldı turizme katkı sağlayacak şekilde kayıtlandı.”
Bilim ve sanayide ilerlerken ruhun da kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dulupçu, bize farklı kültürleri miras bırakan 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in anılmaya devam edileceğini vurguladı.
“Süleyman Demirel ve Spor” konulu panelde, Demirel’in kabilesinde yer aldığını ve çeşitli görevlerde bulunduğunu aktararak konuşmasına başlayan eski Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek, kendisine Demirel’i anlatma fırsatını veren SDÜ’ye teşekkürlerini iletti. 9. Cumhurbaşkanını büyük memleket sevdalısı olarak tanımlayan Erek, onun 24 saatinin büyük kısmını yürüyerek geçiren, sürekli hareket halinde olan yılların sporcusu olduğunu dile getirdi. Demirel’in spor politikaları hakkında bilgi veren Erek, “1969 yılının Kasım ayında Gençlik ve Spor Bakanlığımız kuruldu. İlk Bakan da İsmet Sezgin’dir. Türkiye, onun döneminde sporun alt yapısını bir gergef gibi işlemiştir.” ifadelerine yer verdi.



Türkiye’nin olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğinin yıllardır var olduğunu belirten Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Ahmet Ayık da “Dünyada ilk defa Demirel zamanında olimpiyatlar için meclisten bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun daha sonra Dünya Olimpiyat Komitesine bildirildi. Hiçbir ülkede daha önce bu konuda kanun çıkarılmamıştır. Demirel’in spora olan katkısı unutulmazdır. Kadın Güreş Takımı da onun döneminde kurulmuştur. İstiklâl Harbi’nde Türk kadını nasıl cepheye mermi taşıdıysa omuzlarında, güreş sporunda da varlık göstermiştir. Onu konuşmaya saatler yetmez. O her zaman sporcuya değer verir, onlarla yakından ilgilenirdi.” dedi.
 




Konuşmaların ardından konuklara Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezince hazırlanan Süleyman Demirel’in simgesi olan fötr şapka hediye edildi.



 





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