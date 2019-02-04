Ağustos 1946 Isparta doğumlu hemşerimiz Cahit Berkay, TÜYAP Convention Center'de düzenlenen EMİTT Fuarında Isparta standlnı ziyaret etti.Abdullah Madenci, İstanbul TÜYAP Convention Center'den yaptığı paylaşımda sanatçımız ile ilgili şu ifadelere yer verdi;Selvi Boylum Al Yazmalım, Çiçek Abbas ve niceleri gibi unutulmaz film müziklerinin de bestecisi kıymetli sanatçımız ve hemşehrimiz Cahit Berkay'a EMITT fuarındaki Isparta standımıza yaptığı ziyeret ve bizde bıraktığı güzel anılardan dolayı teşekkür ederiz.