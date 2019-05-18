EFSANE HATAY LEZZETLERİ ROYAL RESTAURANT'TA

Adres:

Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)

Telefonlar:

0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

Hatay yemekleri ve Hatay'a özgü yöresel parmak ısırtan lezzetler artık Royal Restaurant'ta Ispartalıların damak zevkine sunuluyor.Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytan böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor.Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında masanızı yine Hatay'a özgü salata ve mezelerle donatan Royal Restaurant'ta Cuma günleri çorba üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Ayrıca Ramazan ayı sebebiyle toplu iftar organizsayonları yapılabilmekte olup paket servis hizmetide uygulanıyor.