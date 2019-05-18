Eğirdir'in yeni Belediye Başkanı Veli Gök'ün organize ettiği iftar yemeğine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Tarihi Eğirdir Kalesi'nin meydanında verilen yemeğe, Ak Parti Isparta Milletvekili ve YSK Temsilcisi Recep Özel ile Ak Parti Isparta Mehmet Uğur Gökgöz, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tğg. Aydoğan Budakçı, Savcılar ve Hakimler, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, İlçe ve belde Belediye Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeler, Daire Müdürleri, Sivil Toplum kuruluşlarının başkanları, Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, Ak Parti ilçe teşkilatları, Kadın kolları ve gençlik kolları, İyi Parti İl Başkanı Özgür Tandoğan ve teşkilat üyeleri, Gaziler, mahalle ve köy Muhtarları, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.Belediye Başkanı Veli Gök, katılımlarından dolayı bütün misafirlere ve vatandaşlara teşekkür etti.İlahi dinletisi ve kuranı kerim tilavetinin ardından dualar okundu.17 bin 500 nüfuslu Sakin Şehir Eğirdir Belediyesinin verdiği yemeğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Tarihinde ilk defa böyle bir yemek organizasyonu yapıldığını belirten ilçe halkı, Belediye Başkanı Veli Gök ve emeği geçen herkese teşekkür etti. İşçisinden müdürüne kadar 500 kişilik Belediye personeli, iftara katılanlara hizmet etti.