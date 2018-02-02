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Hastaneden çocuk kaçırma eylemi son anda önlendi

Hastaneden çocuk kaçırma eylemi son anda önlendi
ISPARTA
G.Tarihi: 02.02.2018 13:46
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böcüzade

  - Hastaneden çocuk kaçırma eylemi son anda önlendi
  - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kapılarını kapatan güvenlik görevlileri, bebeği ailesine teslim etti

 Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bebek kaçırma olayının, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde önlendiği ve bebeğin ailesine teslim edildiği bildirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, güvenlik görevlilerinin hastanenin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlediğini açıkladı. 
  SDÜ Hastanesinde çocuk kaçırma vakasına anında müdahale edilerek bebeğin aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildiği açıklandı. Ailenin kimlik bilileri açıklanmayan olayla ilgili çalışmalarından dolayı güvenlik görevlilerine plaket verildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi idaresince gerçekleştirilen programla özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı özel güvenlik görevlilerine plaket töreni düzenlendi.
  Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Güvenlik görevlilerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Buna örnek olarak hastanemizde yakın bir tarihte yaşanan 3333 pembe kod (çocuk kaçırma) vakasına anında müdahale ederek bebek aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Güvenlik görevlilerimiz hastanemizin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlemiştir. Personellerimiz hastanemizde tedavi gören vatandaşımızın üzüntüsünü kısa sürede sevince çevirdi. Çalışma alanlarında yaşanan sıkıntıları anında kontrol altına alan güvenlik görevlilerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.
  Prof. Dr Yıldırım, güvenlik çalışanları adına Birim Amiri Çetin Toros’a plaket takdim ederken güvenlik görevlilerine de teşekkür belgeleri verildi.
  Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen plaket törenine SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Hastane Başmüdürü Mehmet Uygur, Hastane Müdürü Elif Bayer, Hastane Müdürü Fahri Eryılmaz, Hastane Müdürü Yardımcısı Erdoğan Taşçıoğlu, Hastane Müdürü Yardımcısı Fidan Karahan, Hastane Güvenlik Birim Amiri Çetin Toros ve özel güvenlik görevlileri katıldı.


  ISPARTA (İHA) 




 
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