Güneykent Belediyesi, gülcülük ve bir çok alanda gösterdiği çabayı, kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara da sahip çıkarak gösteriyor.Bu kapsamda Isparta Halısı kursları düzenliyorİŞKUR ve Kaymakamlık Halk Eğitim kanalı ile başlatılan ve hala devam etmekte olan halı kursları Isparta Halısının yaşatılmasına katkıda bulunuyor.İŞKUR Müdürü Mustafa Höke, bugün Güneyket'e yaptığı ziyarette,yapılan desteğin doğru bir şekilde değerlendirilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu, kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatların desteklenmesi gerektiğini belirtti.Güneykent'te düzenlenecek Gül Hasadı Festivali kapsamında yün ipten Türk Bayrağı dokunacak.Güneykent'e ziyarette bulunan, 16-17 Haziran Gül Festivaline gelen tüm herkesin bir ilmek atılması insteneceği,Türk Bayrağı Dokuma Halı Projesi başladı. Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün 'İlk ilmek Kaymakam Mustafa Beyden. Ecdadın kanı ile sulanmış bayrağımız için herkesin bir ilmek katkı sunması için Gülevi ne bekliyoruz.'Dedi.Dokunan bayrak 15 Temmuz'da Beştepeye Millet Camiine hediye edilecek.