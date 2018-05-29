Isparta Belediyesinin düzenlediği İftar Yemeği ve Ramazan Programı Sütçüler’in Beydilli Köyünden devam etti. Ramazan Programında vatandaşlar okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezan ile hep birlikte iftar açarken, çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlendi. İftar sonrasında İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan söylediği parçalarla meydanı dolduran vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı.Köy meydanında gerçekleşen İftar Yemeği ve Ramazan Programına Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılırken, programda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez ve belediye meclisi üyeleri de yer aldı.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, iftar öncesinde sofraları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazanını kutladı. 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kanderun’un Kuran tilaveti yer aldı.Çevre köy muhtarları ve halkının da katıldığı programda böyle bir etkinliğin köylerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Beydilli Köyü Muhtarı Ahmet Erol, “Buraya kadar gelmenizden ve bu programı düzenlemenizden dolayı şahsınızda tüm ekibinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.İftar programına katılan MHP Isparta birinci sıra Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de, “Yüreği sevgi, elleri kekik kokan Beydilli halkımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizleri sizlerle buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, sizlerin duasını bekliyorum, Allah’a emanet olun” görüşlerinde bulundu.Ramazan ayı coşkusu içerisinde olduklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, Isparta’nın tüm köylerini görmek ve onlarla kucaklaşma arzusunun gerçekleşmeye başladığını söyledi. Isparta’nın 204 köyünün bulunduğuna işaret eden Başkan Günaydın, bu köylerin tamamının Isparta demek olduğunu kaydetti. Köy halkının güzel bir dost, içten, samimi insanlar olduğundan bahseden Günaydın, Atatürk’ün ‘Köylü Milletin Efendisidir’ sözünü hatırlattı. Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu, 11 yaşına kadar Yılanlı Köyünde yaşadığını ve ardından da eğitim ve iş hayatı ile başkanlık görevlerini yürüttüğünü anlatan Günaydın, “204 köyümüzle bütünleşmek istiyorum” dedi.Türkiye’de üretken, fabrikalar kuran ve para kazanan tek belediyenin Isparta Belediyesi olduğunu dile getiren Başkan Günaydın, bunları elde etmenin en önemli yolunun ise dürüstlük olduğunu aktardı. Isparta’nın en temiz şehir, yaşanabilir en iyi il, altyapısını bitiren tek şehir gibi tüm unvanların Isparta Belediyesine ait olduğunu ifade eden Günaydın, “Parayı yerin altına gömüyor diyenler şimdi de bize hak vermeye başladı. Altyapısı olmayan bir şehrin üstünü 24 ayar altınla kaplasan ne fayda. Bunun örneklerini ülkemizde yaşanan yağışlar sonrasında ortaya çıkan manzara en net şekilde anlatıyor” görüşlerinde bulundu.Köylere sevgi ve muhabbet için geldiğini, kendisinin Isparta Belediye Başkanı olduğunu ve 204 köyü Isparta olarak gördüğünü anlatan Günaydın, “204 köyün en yaşanabilir köyler olmasını istiyorum” dedi. Her zaman önde gitmek gerektiğini aksi takdirde gölgeni takip edemeyeceğini kaydeden Günaydın, “Önde gidebilmek için de çalışmak lazım. Önder bir belediyeyiz. Yaptığımız çalışmaları devletimiz örnek alıyor. Meclisimizde 4 yıl önce bina otoparkları ile ilgili karar aldık, şimdi daha yeni devletimiz ve ilgili bakanlık bu konuda karar alıyor” görüşlerinde bulunurken, “Şanlı bir milletiz. Atatürk gibi bir lidere sahibiz” diyerek konuşmasını ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözleriyle tamamladı.Konuşmanın ardından sahne alan İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan birbirinden güzel seslendirdiği eserlerle vatandaşlara güzel bir akşam yaşatırken, çocuklarda kendileri için kurulan balon parkta eğlendi, ebru yaptı, orta oyunları izledi.