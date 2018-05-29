- Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde düzenlenen ‘Okumak yaşamaktır’ projesi sona erdi.Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin ortaklığıyla Türkiye’deki 81 ilde E-Twinning kapsamında uygulanan “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında Eğirdir’de düzenlenen 'Sakin Şehirde Okuyoruz' okuma etkinliği sona erdi. Türkiye’de 81 ilde uygulanan “Okumak Yaşamaktır” projesini Isparta’da da Eğirdir Süleyman Demirel İlkokulu temsil etti. Proje yürütücüsü Önder Özdemir ve 21 öğrencinin katıldığı 'Sakin Şehirde Okuyoruz' isimli projenin fotoğraf sunum sergisi izleyenleri adeta hayran bıraktı.İHA