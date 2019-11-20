ISPARTA - Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası genç kızın öğrenim gördüğü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde üzüntü yaşanıyor.

Güleda Cankel'in üniversitenin fotoğrafçılık bölümündeki sınıfına gelen arkadaşları ve öğretmenleri genç kızın oturduğu sıranın etrafında toplandı. Burada gözyaşı döken Cankel'in arkadaşları onunla olan anılarını paylaşıp, duygusal anlar yaşadı.

Cankel'in arkadaşlarından Melisa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzüldüğünü Cankel'in iyi bir arkadaş olduğunu söyledi.

- Tehdit mesajları atmış

Olaydan birkaç gün önce Cankel ile konuştuğunu dile getiren Sarı, katil zanlısı Zafer P.'nin (19) Güleda'nın kendisinden ayrılması durumunda intihar edeceği yönünde genç kızı tehdit eden mesajlar attığını öne sürdü.

Arkadaşlarından Cansel Kantarcı da Cankel'in sevgi dolu bir insan olduğunu dile getirdi. Kantarcı, "Güleda'yı öldüren çocuk iki gün önce mektup yollayarak kızı açık açık tehdit etmişti." iddiasında bulundu.

Tehditler üzerine Cankel'in korktuğunu iddia eden Kantarcı, şöyle konuştu:

"Olayı okula geldiğimde öğrendim, şoke oldum. Çok iyi niyetli, hayvansever bir insandı. Bizim hayallerimiz vardı. Düğün fotoğrafçısı olacaktı. Geleceğe yönelik planları vardı ama hiç birisi olmadı. Çok üzgünüz diyecek bir şey yok. Kadına şiddet bitmeyecek gibi daha kaç tane kadın ölecek bilmiyorum."

Cankel'in öğretmeni Öğretim Görevlisi Murat Fatih Ecevit de Cankel'in umut dolu bir kız olduğunu aktardı.

- "Düğün fotoğrafçısı olacaktı"

Cankel'in gelecekle ilgili planları olduğunu ifade eden Ecevit, "Düğün çekimleri yapmak, ileride fotoğraf stüdyosu sahibi olmak isteyen kızımızın, çok canice işlenmiş bir cinayete kurban gitmiş olması hepimizi gerçekten şoke etti. Kadın cinayetlerinin bu kadar basit şekilde işlenmesini anlamak çok zor. Ailesi gerçekten perişan oldu. İnsanlarımızı bilinçlendirmek lazım diye düşünüyorum. Üniversite olarak şoktayız, bir şekilde artık bu kadın cinayetlerinin durmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

- Olay

Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Zafer P'nin olaydan önce şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinden sonra ise serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.







