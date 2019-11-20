Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarımızı tanıtmak ve yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde açılan Tezhip-Minyatür-Ebru, Deri ve Keçe Aksesuar Yapımı kurslarından oluşan “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yıl Sonu Sergisi” Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU ve Saygıdeğer misafirlerimizin katılımıyla açıldı.Tezhip, Minyatür ve Ebru sanatlarında 65, Deri ve Keçede sanatlarında ise 125 eser olmak üzere değişik meslek ve yaş gruplarından toplam 90 kursiyerin yer aldığı Sergimiz 29 Kasım 2019 tarihine kadar açık kalacaktır. Tüm sanatseverler davetlidir.