FUNCİTY EĞLENCE MEKEZİ ISPARTA ŞUBESİNİ YENİLEDİ















































































































































7'den 70'e Türkiye'yi eğlendiren Funcity,Isparta şubesini yenileyerek eğlence tutkunlarını cezbediyor. Isparta'da şehrin keyfi Funcity ile yükseliyor...!Konfor ve eğlenceyi buluşturan Funcity'de bowling ve bilardo ile rakiplerinizle turnuvalar düzenleyebilir, fun çark ile puanlar alıp hediyeler kazanabilir, sınırsız karaoke arşivi ile de şarkılar söyleyip çoşku dolu zamanlar geçirebilirsiniz.Playstation,Bilmatik,çarpışan araba ve daha bir çok oyun bölümleriyle Funcity'de eğlencenin büyülü dünyasını keşfedin. Funcity Iyaşpark 1. katta haydi eğlenceye başla...!