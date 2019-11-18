“Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri” Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Organizasyonda 2020’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular seçildi. Seçmelere milli sporcular Sümeyye Boyacı, Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk’ün yanı sıra ülkemizin farklı illerinden gelen 150 sporcu katıldı.SDÜ 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, antrenörler, sporcuların aileleri ve izleyiciler katıldı.Hakem ve sporcuların açılış seremonisiyle başlayan organizasyonda emeği geçenlere plaket takdim edilirken seçmelerde dereceye giren sporcuların madalyalarını ise Vali Ömer Seymenoğlu takdim etti.Organizasyona adını veren Türkiye Paralimpik Komitesi Üyesi ve Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, Kahramanmaraş`ta 1984 yılından beri tüm imkânsızlıklara rağmen olağanüstü çalışmalar sonucu Paralimpik ailesine katılmak üzere sayısız engelli yüzücü keşfetmiş, onları milli sporcu seviyesine getirmiştir. Engelliler antrenörlüğüne de 1993`te başlayan Çullu`nun bu mücadelesi Kahramanmaraş ile sınırlı kalmayıp milli takıma, oradan da yurt dışına kadar taşındı. 28 yılda 3 kez Paralimpik Oyunlar`da, 5 defa Dünya Şampiyonası`nda, 3 kez Avrupa Şampiyonası`nda, 3 defa Akdeniz Oyunları`nda, 13 kez uluslararası turnuvalarda, 1 defa da Karadeniz Oyunları`nda görev alan Çullu, hem milli takıma Kahramanmaraş`tan 15 sporcu kazandırdı hem de bu sporcuları 30 ülkede yarışlara götürdü. Çullu, başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu yetiştirirken, Ali Uzun, İsmet Ayık, Özlem Baykız, Numan Çam, Sena Kutlu, Kurtuluş Mustafa Kök, Mustafa Yılmaz, Ayşe Ceylan Üzüm, Ahmet Karagün, Kemal Ergün ve Fuat Özsaatçi gibi isimleri de milli takıma kazandırdı. Beytullah Eroğlu gibi bir şampiyon sporcu yetiştiren Osman Çullu son olarak da Sevilay Öztürk`ü dünya şampiyonluğuna hazırlıyordu.Osman Çullu geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirmişti.