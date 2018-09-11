

- FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama



- Isparta merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’nin 'askeri mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı.

FETÖ/PDY’nin ‘askeri mahrem yapılanması’na yönelik Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiye ek olarak, 1 astsubay ve 1 ihraç askeri öğrenci daha gözaltına alınarak sayı 15’e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Isparta Adliyesi’ne sevk edilen 6’sı astsubay, 5’i teğmen ve 4’ü ihraç askeri öğrenciden oluşan 15 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 2’si teğmen, 3’ü astsubay 5lmak üzere toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



İHA