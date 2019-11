Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak

Özellikle belli il ve ilçelerde artış gösteren düzensiz yabancı göçmenlerin kontrolü için çok kritik bir adım atılıyor. Resmi makamlarca verilmiş herhangi bir izni olmayan yabancılara evini kiralayan mülk sahiplerine her bir yabancı sayısınca bin TL idari para cezası uygulanması gündemde. Verilen para cezaları için ise tebliğ tarihinden itibaren otuz gün ödeme süresi tanınacak. Komisyonda görüşülen düzenlemenin önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor.



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda çok kritik bir düzenleme için adım atılıyor.



Düzensiz göçle mücadelede daha verimli sonuçlar alınabilmesi için Türkiye'ye giriş yapan ve oturum izni bulunmayan yabancılara gayrimenkullerini kiraya verenlere yönelik cezai yaptırım geliyor.



GAYRİMENKUL KİRALAMALARI DA EKLENECEK



Bu kapsamda ilgili kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Söz konusu maddede yer alan 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere..'' şeklindeki ifadeye ''konaklamasına imkan sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulünü kiralayanlara'' ibaresi de eklenecek.



KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde yer alan düzenleme TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye de başladı.



HER BİR YABANCI İÇİN BİN TL CEZA

Teklifin yasalaşması halinde ikamet izni olmayan yabancılara evini kiraya verenlere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemleri nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

Kırklareli Valiliği 2017 yılında aldığı bir karar ile il genelinde yabancılara izinsiz ev kiralayana ceza uygulamasına başlamıştı.



30 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

İzinsiz kiralamalara karşı kesilecek idari para cezaları, gayrimenkulün bulunduğu valilik ya da kolluk birimlerince uygulanacak ve verilen para cezaları için ise tebliğ tarihinden itibaren otuz gün ödeme süresi tanınacak.

Aynı kanunda yer alan diğer maddelere göre Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında iki bin TL, Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar ile tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar ve işlemler sırasında kaçanlar hakkında bin lira para cezası uygulanıyor.



