Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Başkan Yazgan, "Ispartaspor'umuza ilgi ve alakasından dolayı Sayın Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Isparta tarihinde hiç bir zaman belediyeden böyle bir destek görmedik. Normal yaşantısında da sporun içinde yer almıştır. Spor aşığı bir başkana sahibiz. Manavgat Belediyespor maçı öncesinde başkanın jesti bizi son derece mutlu etmiştir. İyi ki var. İnşallah bu desteklerle takımımızı şampiyon yapacağız. Kent büyüklerimizden aynı desteği bekliyoruz. Her şey Isparta'mız için" dedi.