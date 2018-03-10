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Erken canı çekenin cebi yanacak

Erken canı çekenin cebi yanacak
ISPARTA 0
böcüzade

Erken canı çekenin cebi yanacak

Yakında manav tezgahlarını süsleyecek yaz meyvelerinin kilosu 500 liraya kadar çıkıyor. Uzmanlar “Erken hasatta sınırlı ürün elde ediliyor. Yaz meyvelerini erken tatmak isteyenler bu fiyatları dikkate almalı” diyor.

 

Bu yıl kış mevsiminin sıcak geçmesi ve havaların erken ısınmasıyla birlikte çilek, erik, üzüm gibi bazı yaz meyvelerinin hasadı yapılmaya başlandı. Kış aylarında özlenen ve kilosu 500 liraya kadar tırmanan yaz meyvelerinin fiyatları canı çeken vatandaşların cebini yakacak. Uzmanlar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin hasat takvimini etkilediğini belirtiyor.

HASAT İŞLEMİ MASRAFLI

Erken hasatın zor bir işlem olduğunu ve titizlikle yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, karadutun, geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken olgunlaştığını ve ilk hasadın 250 kilo olarak gerçekleştiğini belirttiler.

Eriğin ilk hasadının yaklaşık 80 ton civarında olduğunu ifade eden uzmanlar üretim aşaması ve hasat işlemi masraflı olduğu için fiyatların yüksek olduğunu söylediler.

KİLOSU GRAM ALTIN DEĞERİNDE

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk erik hasadı yapıldı. Kaymakam Şevket Cinbir, Ortaören Mahallesi'ndeki Fatma Kucur'a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezdi. İşçilerle sohbet eden Cinbir, daha sonra ilk hasadı yaptı.

Toplanan ve kilogramı 150 liradan satılan 10 kilogram erik, 100'er gramlık paketlere konularak Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderildi. 

Kaymakam Cinbir, hasadın ardından gazetecilere, tadımlık olarak ilk erik hasadını yaptıklarını söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Cinbir, "Şu anda Silifke Göksu Vadisi'nde erikler birkaç gün sonra daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta da erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç hep de dış pazarda ciddi talep var." dedi.

"8 BİN TON ERİK HASADI BEKLENİYOR"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da açık alanda ilk erik hasadının nisan ayında yapılacağını belirtti.

Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını anlatan Doygun, "Bu nedenle de canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar. İlçede erik üretimi Göksu Vadisi köylerinden yapılıyor. Bu yıl 8 bin ton erik hasadı bekliyoruz." diye konuştu.

Erik üreticisi Fatma Kucur da 3 dönüm serada 4 yıldır üretim yaptığını söyledi. İlk hasadı yaptıklarını anlatan Kucur, "İlk satışımızın kilogramını 150 liradan yaptık. İnşallah mahsullerimiz iyi olur ve güzel bir sezon geçiririz." ifadesini kullandı.

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