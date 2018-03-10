Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayanlar hakkında uygulanan ‘Genel Sağlık Sigortası’nın 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda olan vatandaşların, 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçlarının 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığı ifade edilen açıklamada, “Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın 2 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir.

Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan genel sağlık sigortalılarımızın 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile ‘GSS 6824 Prim Tahsilatı’ menüsünden ödenebilmektedir.

Söz konusu borçların 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. Genel sağlık sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir” denildi.