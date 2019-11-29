Emlak sahiplerinden her yıl alınan vergi ödemeleri mülkün bulunduğu belediyeye yapılabiliyor. Mükelleflere ödemelerde kolaylık sağlayan belediyeler vergileri yılda 2 taksit halinde alıyor. Son güne kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen mükelleflerin vergi ücretlerine ise yasal faiz uygulanıyor.



EMLAK VERGİSİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?



Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini evin bulunduğu belediyenin internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 30 Kasım 2019 Cumartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar.