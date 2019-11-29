Yıl 1875. Osmanlı dönemi. Isparta o dönemler Hamideli sancağı olarak bilinmektedir. 13 bin dolayında merkez nüfusu bulunan Sancak'ta 1860 yılında açılan şimdiki Orduevinin olduğu yerde üstü kiremitli ahşap bir binada Rüştiye mektebi vardır. Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında Çelebiler Mahallesi'nde bir Ruma ait ev satın alınarak okul haline dönüştürülür. O okul, şimdi halen eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu'ndan başkası değildir.144 yıllık okul, 34 yıl tek katlı olarak eğitim verdikten sonra, 1909-1911 yılları arasında ikinci katı inşa edilerek şu anki haline geldi. Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber okulun bir ara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.