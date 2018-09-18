Emekliye para iadesi

Tüketici mahkemesinden emeklilerle ilgili önemli bir karar çıktı. Bankaların, alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, kesintinin iadesine karar verdi, yargılama giderlerini de bankanın üzerine bıraktı.



HACİZ YASAL DEĞİL



İşçi emeklisi Emin İşler, maaşının yattığı hesabında 349 liralık kesinti gördü. Kredi kartı borcu nedeniyle bankanın kesinti yaptığını öğrenen İşler, paranın iadesi için konuyu Bayrampaşa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, yapılan kesintinin iadesine karar verdi. Karar, İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, "Yasal hükümlere aykırı olarak, davacı banka tarafından, davalının izni olmaksızın emekli maaşından yapılan kesintinin iadesine ilişkin verilen hakem heyetinin kararı yerinde" açıklaması yaptı. Avukat Şenol Özçakıcı, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Emekli maaşları, nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli hakkında icra takibi başlatılmış olsa dahi, emekli icra dairesine giderek, maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmedikçe, emekli maaşları haczedilemez."